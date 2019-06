ROMA – Una nuova perturbazione in arrivo da venerdì 21 giugno porterà temporali e grandine al nord Italia tra sabato 22 e domenica 23. Soleggiato e temperature oltre i 30 gradi sul resto del Paese.

Le previsioni meteo per questo weekend in arrivo vedono l’Italia spaccata a metà. Da venerdì sera i primi temporali arriveranno sull’arco alpino, per poi spostarsi anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, con un deciso peggioramento per domenica sul nord. Possibili anche locali grandinate, prima sulle zone montuose e poi nelle province di Torino, Vercelli, Novara, Milano, Monza-Brianza, Bergamo e Lecco.

Nel corso del pomeriggio i rovesci temporaleschi raggiungeranno anche Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Non sono da escludersi locali formazioni di trombe d’aria. Possibili temporali mattutini anche sull’Appennino centrale e settentrionale. Poche novità sul resto del Paese con ancora tanto sole e soprattutto temperature diffusamente oltre i 34-35°C.

Domenica 23 giugno il vortice ciclonico sfilerà velocemente verso la Penisola Balcanica con un rapido miglioramento a partire dai settori nordoccidentali. Possibili temporali sulle Alpi e Prealpi del Triveneto. Dalla sera migliora in maniera definitiva su tutti i settori con il rinforzo dell’alta pressione in arrivo dall’Africa.

La redazione del sito www.ilmeteo.it annuncia e avverte che da lunedì 24 giugno e per almeno sette giorni l’Italia verrà raggiunta da un’intensa ondata di caldo africano con l’anticiclone sub-tropicale che farà schizzare le temperature fino a 38°C sulla Pianura padana e su Toscana e Lazio. Qualche grado in meno invece al Sud e sui versanti adriatici centro-meridionali. (Fonte AGI)