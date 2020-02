ROMA – Una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia da sabato 29 febbraio poterà pioggia prima al nord e poi verso centro e su domenica 1° marzo. Queste le previsioni meteo per la situazione di maltempo che si abbatterà sul Paese anche per la prima settimana di marzo.

Come riferisce il sito 3bmeteo.com, a partire da sabato 29 febbraio le nubi saranno in aumento al nord, con neve sulle Alpi a partire da 800 metri di quota in serata e piogge dal pomeriggio su est Piemonte, Liguria e alta Lombardia, in intensificazione in serata e in estensione al Trentino. In serata qualche pioggia debole e sparsa fin su alta Toscana ed Emilia occidentale. Si rinforzano i venti di scirocco.

Domenica 1° marzo migliora la situazione al nord ovest, con la neve e la pioggia che si spostano verso il centro e il sud Italia, oltre che sulla Sardegna. Piogge al mattino in Toscana, che si sposano poi verso il Lazio. Bel tempo invece in Calabria e Sicilia, mentre sul versante adriatico ci saranno schiarite.

Da lunedì 2 marzo arriva una seconda e più intensa perturbazione, che porterà maltempo con rovesci e piogge soprattutto al nord e sul versante tirrenico. Temperature ancora in calo, beve anche a quote medio basse su Alpi e Appennino, con i venti che si intensificano e il rischio di mareggiate. (Fonte 3bmeteo.com)