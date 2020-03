ROMA – Un nuova perturbazione è in arrivo sull’Italia e porterà pioggia e neve da sabato 7 marzo. Le previsioni meteo per il weekend parlano di temporali in arrivo sul nord Italia, con neve su Alpi e Appennini anche a bassa quota e forti venti. Il bel tempo tornerà da martedì 10 marzo, con le temperature in aumento.

Il sito 3bmeteo.com per sabato 7 marzo prevede piogge frequenti al nord e su Emilia Romagna e Marche, soprattutto vicino ai rilievi dell’Appennino, dove si segnala neve già a 900 metri di quota. Maltempo anche al sud, con precipitazioni diffuse tra Sicilia tirrenica, Calabria, Campania, Lucania e Puglia, localmente a sfondo temporalesco. Ampie zone di sereno invece al Nord, qualche annuvolamento sul Triveneto. Venti settentrionali e calo termico al Centrosud, teso Maestrale in Sardegna.

Anche domenica 8 marzo sarà segnata da nuvole e temporali, soprattutto sul versante Adriatico e al Sud, tra Sicilia e Calabria. Tempo soleggiato al nord e sul Tirreno, con nubi verso sera. Le temperature saranno in rialzo al nord, mentre venti freddi spazzeranno il sud con un ulteriore calo termico.

(Fonte 3bmeteo.com)