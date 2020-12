Allerta meteo weekend, maltempo su tutta Italia con pioggia e temporali. Altra neve in arrivo a bassa quota (Foto Ansa)

Allerta meteo weekend, maltempo su tutta Italia con pioggia e temporali, altra neve in arrivo a bassa quota. A partire da venerdì 4 dicembre infatti un vortice ciclonico porterà una forte perturbazione soprattutto nel Centro Italia.

Venerdì, sabato e domenica saranno tre giornate all’insegna del maltempo diffuso e di forti nevicate in tutte le zone alpine. Il sito www.iLMeteo.it avverte che sono attesi nubifragi al Sud. Dalle prime ore di venerdì tempo sarà in progressivo e rapido peggioramento al Nord, soprattutto al Nordovest e sull’arco alpino.

La neve comincerà a scendere, oltre che sulle Alpi, anche in pianura sul Piemonte con gran parte delle città imbiancate da circa 5-7 cm di manto bianco. Piogge abbondanti e sotto forma di nubifragio colpiranno la Liguria, l’Emilia occidentale e anche la Lombardia. Così come in Toscana, Lazio e Sardegna. Nevicate abbondanti interesseranno l’arco alpino al di sopra dei 600 metri. Sul resto d’Italia sarà più asciutto. Sabato, la perturbazione si sposta al Nordest, sul Centro tirrenico e sulle zone ioniche.

Meteo weekend con neve anche domenica, con le cose non cambieranno di molto, quasi tutta Italia sarà sott’acqua con piogge a tratti abbondanti. Soltanto il Nordovest e il Centro adriatico vedranno poche piogge. Non ci sono buone novità nemmeno per l’Immacolata.

Le previsioni meteo per il weekend

Venerdì 4. Al nord: neve in pianura sul Piemonte, maltempo altrove. Centro: peggiora su Toscana, Lazio e Sardegna. Al sud: ultimi temporali sul Salento, sole altrove.

Sabato 5. Al nord: maltempo diffuso, neve copiosa sulle Alpi. Centro: maltempo su Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Al sud: maltempo su Sicilia e zone ioniche.

Domenica quasi tutta l’Italia sotto piogge e temporali, ancora tantissima neve sui rilievi. (Fonte Meteo.it).