ROMA – Il weekend dal 9 all’11 novembre sarà ancora all’insegna del maltempo che si è abbattuto su tutta l’Italia, ma da lunedì 12 la situazione migliora. Le previsioni meteo infatti annunciano l’arrivo dell’Estate di San Martino, con il ritorno del sole e di temperature decisamente più miti.

Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, spiga che la fase peggiore del maltempo sembra essere passata, anche se per venerdì 9 novembre in alcune regione come il Piemonte e la Liguria resta ancora in vigore l’allerta meteo. Il weekend in arrivo sarà una fase di “convalescenza”, con ancora precipitazioni e rovesci anche intensi sul nord-ovest-

La situazione invece inizia a migliorare sulle altre regioni italiane, soprattutto al centro e al sud, con il ritorno di un tempo più asciutto e soleggiato, ma con presenza anche di nebbie, foschie o nubi. La prossima settimana, invece, sottolinea Ferrara, “appare confermato il ritorno dell’anticiclone sub-tropicale, che porterà la cosiddetta ‘Estate di San Martino’ sull’Italia. La tradizione vuole infatti che il periodo intorno all’11 novembre (per l’appunto San Martino), si sperimenti una fase stabile ma soprattutto molto mite dopo le prime gelate autunnali, gelate che a dire il vero quest’anno non si sono proprio presentate”.

Quest’anno la tradizione dovrebbe essere rispettata: “Il tempo infatti sarà in prevalenza stabile, soleggiato con temperature oltre i 18-20 gradi in particolare al Centrosud”.