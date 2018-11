ROMA – Una nuova perturbazione in arrivo sull’Italia da venerdì 30 novembre porterà pioggia e temporali intensi. Ancora un weekend di meteo instabile sulla penisola, dopo il parziale miglioramento di giovedì 29. Solo una breve tregua per la rimonta dell’alta pressione del nord Africa, che però da venerdì lascerà di nuovo spazio alle correnti di aria fredda in arrivo dall’Atlantico e dall’est Europa.

Lorenzo Badellino su 3bmeteo.com scrive che la perturbazione raggiungerà prima le regioni settentrionali e l’alto Tirreno, inclusa la Sardegna, e poi si sposterà verso il centro sud: “Nel frattempo pausa più stabile prima al Nord poi sulle regioni centrali, ma domenica dall’Atlantico si sgancerà un nuovo fronte destinato soprattutto all’arco alpino centro-occidentale ma che coinvolgerà anche l’alto Tirreno e parte del Triveneto”.

Il meteo per sabato sarà caratterizzato da pioggia e maltempo, con banchi di nebbia mattutina in Val Padana e i primi fiocchi di neve in serata sui confini franco-svizzeri oltre i 1700 metri di quota: “La vecchia perturbazione si attarderà al Sud e a inizio giornata anche al Centro, con piogge e rovesci sulle tirreniche, ioniche e qualche fenomeno fin sulle Marche. In giornata migliora al Centro e piogge che si concentreranno su centro-est Sicilia, Calabria e Puglia”. Domenica la situazione sarà la stessa, con piogge e rovesci sparsi per tutto il giorno su resto della penisola. Ancora neve sulle Alpi, ma a partire da quota 1800 metri.