ROMA – Sarà un weekend sabbioso quello del 14 e 15 aprile.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutta colpa del vento in arrivo dal Nord Africa, che porterà con sé anche la sabbia del Sahara. Sarà dunque un fine settimana di tempo pazzo più del solito. Sabato di sole e domenica di pioggia, ma non mancheranno anche venti forti e polvere sahariana sulle nostre teste. Attenzione al vento che soffierà anche forte dapprima sulle Isole Maggiori poi anche su parte del Centrosud, con mari agitati e possibili mareggiate.

SABATO 14 APRILE – Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, nella giornata di sabato le temperature saranno in rialzo, superiori ai 20°, con punte di 25-26° sulle regioni tirreniche, fino ai 28-30° in Sicilia. Tra le città più calde si segnalano Roma, Latina, Napoli, Palermo e Trapani. Al Nord sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte, addensamenti più compatti in Piemonte ma senza alcun fenomeno. Al Centro cieli offuscati dal transito di velature e strati alti, nubi più compatte in Sardegna con piogge dal pomeriggio. Ma con il caldo arriverà anche un massiccio trasporto di sabbia dal deserto sahariano verso l’Europa.

DOMENICA 15 APRILE – Domenica invece sarà un po’ più fredda e le piogge saranno abbondanti su una fetta più grossa del Belpaese. Acquazzoni sparsi alternati a schiarite potranno interessare la Sardegna e le regioni centrali tirreniche (specie zone interne) per poi estendersi a fine giornata anche al Nord. Nuvole anche al Sud ma con fenomeni solo a fine giornata sulle aree tirreniche. Temperature senza variazioni e clima sempre piuttosto mite.

.