ROMA – Una nuova perturbazione da venerdì 27 settembre arriva sull’Italia, portando sul nord e sulle regioni centrali tirreniche pioggia e temporali. Il tempo invece resta stabile e soleggiato al sud e sulle regioni adriatiche. Un’Italia divisa in due per il weekend del 28 e 29 settembre quella descritta dalle previsioni meteo del sito 3bmeteo.com.

Secondo i meteorologi, i residui della perturbazione arrivata sull’Italia si saranno esauriti entro giovedì 26 settembre con un paio di giorni di stabilità, ma già da venerdì 27 una nuova perturbazione torna a farsi sentire al nord. Da sabato 28 quindi saranno in arrivo piogge e temporali sul settentrione e sulle regioni tirreniche, fino alla Calabria, In calo le temperature che raggiungeranno i 26 gradi di massima.

Nel weekend quindi aumentano le nubi al Nord (salvo maggiori aperture sull’Emilia Romagna), qualche pioggia non solo sul Levante Ligure ma anche in prossimità delle Alpi centro-orientali, specie domenica. Situazione simile per le regioni centrali tirreniche con qualche debole pioggia in estensione dalla Toscana al Lazio, sul resto d’Italia proseguono invece condizioni di stabilità con bel tempo prevalente.