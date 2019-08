ROMA – Allerta meteo per il weekend del 24 e 25 agosto per mezza Italia. Le previsioni parlano di una perturbazione in arrivo che porterà pioggia, grandine e bombe d’acqua come quella che il 22 agosto ha flagellato la provincia di Ascoli Piceno. Le regioni più a rischio sono quelle prossime alle Alpi, agli Appennini, poi Toscana, Sardegna e rilievi in Sicilia. Anche il caldo africano lascia posto a temperature decisamente più fresche.

Secondo le previsioni degli esperti de IlMeteo.it, da sabato 24 agosto una corrente di aria fredda in arrivo dal nord Europa porterà temporali e rischio di grandine in pianura Padana, Appennini, Alpi e regioni centrali. Poi a partire dal pomeriggio e dalla sera, la pioggia si sposterà verso il Lazio, l’Abruzzo, la Sardegna e la Puglia. Le temperature massime non supereranno i 33 gradi.

Per domenica 25 agosto invece le temperature saranno decisamente in calo nelle regioni colpite dalla pioggia, con picchi in regioni non toccate dalla perturbazione come la Campania e la Puglia. I meteorologi invitano però i cittadini a fare attenzione alle allerte meteo regionali, soprattutto per fenomeni temporaleschi improvvisi come bombe d’acqua o grandinate intense. A partire da lunedì 26 agosto i temporali si faranno più radi e si tornerà a una situazione meteo stabile. (Fonte IlMeteo.it)