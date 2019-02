ROMA – Torna l’inverno, anche se per poco al centro sud: l’ondata di freddo che dalla Russia è dilagata sui Balcani, infatti, coinvolgerà nelle prossime ore anche una parte dell’Italia. Ma già dalla prossima settimana sarà primavera, con temperature massime che potranno superare i 20 gradi.

Secondo le previsioni di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, l’irruzione di aria fredda si esaurirà tutta nel weekend, determinando un calo delle temperature di 10-12 gradi specialmente al meridione e sul medio Adriatico, e di 12-14 gradi sull’Appennino, dove si scenderà abbondantemente sottozero. Il calo termico, precisa Ferrara, riguarderà anche il Nord “sebbene meno marcato e comunque più avvertibile su Val Padana e Prealpi: qui è attesa una sostenuta ventilazione da Est che ripulirà seppur temporaneamente l’aria stagnante e inquinata dei giorni scorsi. Si torna dunque – sottolinea – a respirare aria d’inverno, passando da massime di 16-18 gradi a massime anche sotto gli 8-10 gradi”.

L’arrivo dell’aria fredda, continua il meteorologo di 3bmeteo.com, “sarà accompagnato anche da rovesci sparsi al Sud e Abruzzo, che assumeranno carattere nevoso in collina se non a tratti in pianura. Più nello specifico fiocchi a tratti in pianura e sulle coste sono attesi nella giornata di sabato su Molise, medio-alta Puglia, Basilicata, medio-alta Calabria e Sicilia tirrenica, a quote collinari su Sicilia centro-meridionale, bassa Calabria; qualche spruzzata di neve è prevista anche su Appennino campano e sull’Abruzzo, qui fino in pianura. Gli accumuli più significativi – aggiunge Ferrara – sono attesi su rilievi settentrionali della Sicilia, Sila Greca, potentino, Daunia e Appennino molisano”.

Tra le località che potranno vedere la neve ci sono Potenza, Campobasso, fiocchi non sono esclusi anche a Bari, Foggia, Matera, Cosenza, Avellino, Enna, Caltanissetta, Ragusa e a tratti misti a pioggia a Taormina e Palermo. “L’irruzione gelida, per quanto intensa, nota il meteorologo, “sarà solo una toccata e fuga. La prossima settimana infatti l’anticiclone riporterà stabilità ovunque chiudendo nuovamente i rubinetti del freddo. Le temperature torneranno così a salire sensibilmente, in particolare al Nord e Toscana dove addirittura si potranno superare i 20 gradi – conclude – raggiungendo temperature più consone al mese di aprile.

Fonte: 3bmeteo.com