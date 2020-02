Metro A Roma, guasti scale mobili e incidenti: Anac chiede chiarimenti a Atac

ROMA – L’Autorità Anticorruzione ha inviato all’Atac una delibera sulla metropolitana di Roma, in particolare sulla Linea A e la chiusura delle stazioni di Repubblica, Barberini, Spagna, effettuata nel 2019 a causa della manutenzione delle scale mobili dopo il crollo avvenuto alla fermata Repubblica, dove ad ottobre 2018 rimasero feriti 24 tifosi russi del Cska.

Delibera che è stata trasmessa alla procura e alla Corte dei Conti per valutare eventuali profili penali ed erariali. I rilievi riguardano l’affidamento dei lavori di manutenzione relativi ai bandi del 2016 e all’attuale affidamento della situazione il suo ulteriore ed indeterminato protrarsi in un’ottica emergenziale si ponga in contrasto con i “principi di economicità e di libera concorrenza”.

L’Anac ha disposto la trasmissione della delibera ad Atac Spa affinché possa “tenere in considerazione i rilievi formulati nella definizione della documentazione relativa al nuovo affidamento del servizio in questione”. La “stazione appaltante” è altresì invitata a comunicare all’Autorità le “determinazioni assunte, con particolare riferimento all’avvio della nuova gara per l’affidamento del servizio, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della delibera”.

I rilievi fanno riferimento alla “procedura di affidamento di cui al bando n. 101/2016 del 4 novembre 2016 che ha portato all’individuazione del RTI Del Vecchio s.r.l. (mandatario) e Grivan Group s.r.l. (mandante), di ritenere ai sensi dell’art. 12 co. 1 lett. b) del Regolamento di Vigilanza sui contratti pubblici del 4.7.2018 la documentazione di gara non idonea a selezionare, per la partecipazione, soggetti in possesso di adeguata competenza ed esperienza in relazione allo specifico servizio richiesto e la ponderazione del punteggio non adeguatamente motivata in ordine alla prevalenza riconosciuta all’elemento prezzo”.

La delibera ha fatto riferimento anche “allo stato attuale di affidamento a diversi operatori economici, ai sensi degli articoli 36, 54 e 125 d.lgs. 50/2016 del servizio di manutenzione, verifiche e pronto intervento per gli impianti di traslazione installati nelle stazioni/fermate e nei fabbricati delle linee A-B-B1-C”. Secondo l’Anac, “l’ulteriore ed indeterminato protrarsi” di “un’ottica emergenziale” si pone “in contrasto con i principi di economicità e di libera concorrenza ai sensi dell’art. 30 d.lgs. 50/2016”.

Fonte: Ansa