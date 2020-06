Metro Roma, turno scoperto per un dipendente in congedo: chiude Baldo degli Ubaldi (Foto Ansa)

ROMA – E’ bastato un turno scoperto per far chiudere una stazione della metro. Accade a Roma, alla fermata Baldo degli Ubaldi, chiusa martedì 23 giugno dalle 17.50 “per indisponibilità di personale”.

La stazione, riaperta solo a febbraio dopo un lungo calvario per la manutenzione delle scale mobili cominciato ad ottobre, è rimasta senza personale a disposizione per presidiare il gabbiotto e supervisionare le scale mobili.

Così, per motivi di sicurezza, Atac ha disposto la “chiusura temporanea”, pur scusandosi per il disagio.

“E’ utilizzabile in alternativa la stazione Cornelia“, fa sapere una nota. Stazione anche quella reduce da mesi di manutenzione, anche in contemporanea con la vicina Baldo degli Ubaldi.

Quello che lascia perplessi, come riporta il Corriere della Sera, è che è bastata una richiesta di congedo parentale di un dipendente per fermare una intera stazione.

“La situazione non è ancora tornata alla normalità pre-Covid – spiega l’Atac – E l’azienda paga da una parte la carenza di operatori e dall’altra le tante stazioni che non hanno scale fisse. Comunque una cosa del genere non era mai successa prima”.

Metro Roma, problemi alla stazione Furio Camillo

Del resto la giornata della Metro A di Roma era già cominciata con disagi alla stazione Furio Camillo. Il disservizio è stato annunciato alle 6:20 del mattino con la chiusura in entrata nella fermata.

I tecnici, al lavoro per la manutenzione dell’impianto delle scale mobili, hanno ripristinato il guasto intorno alle 10:20 circa. (Fonte: Corriere, InfoAtac).