ROMA – Anche la stazione Anagnina della metro A è stata chiusa per alcune ore a Roma il 4 aprile dopo il deragliamento di un vagone, che ha danneggiato i binari. Nell’incidente non ci sono stati feriti, ma ora le corse della metro A partono da Battistini e terminano alla stazione Subaugusta, mentre il servizio in partenza inizia dalla stazione di Cinecittà.

Secondo quanto si è appreso, nella notte un mezzo di servizio, con un gruppo di manutentori, ha deragliato. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i binari sono rimasti danneggiati e la stazione è stata chiusa. Poi poco prima delle 10 del mattino di giovedì è stata riaperta.

Un altro grave disservizio per i cittadini e i passeggeri della metro A, che arriva così a 4 stazioni chiuse. Da ottobre 2018 la metro Repubblica è fuori servizio per l’incidente della scala mobile in cui diverse persone sono rimaste ferite. Poi nell’ultimo mese sono state chiuse anche le stazioni di Barberini e Spagna, sempre per problemi alle scale metro. Ora anche Anagnina si aggiunge alla lista, con la mobilità che per i romani diventa sempre più difficile e di cui Atac e Comune dovranno rispondere.