Un uomo è stato travolto e ucciso dalla metro a Roma. E’ accaduto alla fermata Giulio Agricola sulla linea A. La tragedia si è consumata intorno alle 17: l’uomo è caduto sui binari ed è stato investito dal treno che sopraggiungeva in stazione proprio in quel momento.

Il corpo, rimasto incastrato sotto al convoglio, è stato estratto purtroppo senza vita dai vigili del fuoco. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione Cinecittà.

Uomo investito in metro Roma, gesto volontario o malore?

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: non è noto se si sia trattato di un gesto volontario o se l’uomo, forse colto da un malore, sia caduto accidentalmente sui binari.

Gli investigatori stanno per questo ascoltando testimoni e visioneranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Metro Roma, linea A interrotta tra Anagnina e San Giovanni

Per consentire l’arrivo dei soccorsi il servizio della Metro A è stato interrotto nel tratto tra Anagnina e San Giovanni, in entrambi i sensi di marcia.

L’Atac ha attivato un servizio di bus navetta sostitutivo, ma non sono mancati disagi per i passeggeri visto anche lo stop della Metro C proprio a San Giovanni.

Metro Roma, bus navetta e disagi

Il dramma si è consumato proprio all’ora di punta, quella del rientro a casa dal lavoro. Nonostante l’attivazione dei bus navetta si sono formati assembramenti in zona San Giovanni, in attesa alla fermata.

La folla era talmente tanta che impediva il passaggio del bus. Stesse scene anche sull’Appia.