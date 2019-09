Metro Termini al buio, banchine e scale mobili senza luce da ore

ROMA – Banchine e scale mobili al buio alla fermata metro Termini della linea A a Roma. Secondo quanto si è appreso dall’Atac, si è verificato un problema all’impianto di illuminazione. Sono attive le luci di emergenza e i tecnici sono al lavoro per risolvere la situazione.

Disagi anche sulla linea B. A piedi per centinaia di metri sotto la galleria: è quanto segnalato da alcuni passeggeri, i quali hanno riferito che i vagoni sono stati evacuati a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato nella galleria tra le fermate della linea B, Circo Massimo e Colosseo. Per raggiungere quest’ultima, i passeggeri sono poi scesi – in centinaia secondo quanto riferito – a piedi in galleria, illuminata dalle luci di emergenza. Come riferisce Atac, la linea B è bloccata tra Castro Pertorio e San Paolo.

Guasti scale mobili, 4 misure cautelari nei confronti dipendenti

Solo di ieri, 12 settembre, la notizia delle misure cautelari interdittive per 4 dipendenti in merito ai guasti sulle scale mobili di due stazioni della metro A di Roma. L’indagine riguarda l’incidente del 23 ottobre alla stazione Repubblica, quando rimasero feriti diversi tifosi del Cska Mosca, e quello alla fermata Barberini.

Tre sono dipendenti di Atac, la municipalizzata capitolina dei trasporti, un altro di Metro Roma Scarl, la società campana addetta alle manutenzioni degli impianti di traslazione. Sul registro degli indagati ci sono anche nomi di addetti ai controlli della ditta incaricata. A tutti loro sono contestati, a vario titolo, reati relativi alla frode nelle pubbliche forniture: manutenzioni non fatte o eseguite in maniera approssimativa dal consorzio che si era aggiudicato la commessa.

Fonte: ANSA