REGGIO CALABRIA – Mette incinta la fidanzata, poi la madre, la zia e la sorella di lei. Questa la storia di tal Alfio raccontata da Luciana Littizzetto e Vic nell’ultima puntata del programma La Bomba di Radio Deejay. Alfio è un ragazzo calabrese di 23 anni, bello e fidanzato con una 19enne. Quando ha scoperto della gravidanza, a causa di un blocco psicologico, non è riuscito più a fare sesso con la ragazza.

Così la madre, e qui il racconto si fa decisamente interessante, si è offerta per soddisfarlo sessualmente: “Meglio io che le corna a mia figlia”. E Alfio così, sempre per consolarsi, è passato di gravidanza in gravidanza, di fiore in fiore, dalla madre alla zia, dalla zia alla sorella.

Il povero Alfio, alla fine, è scappato dal paese. Che si sia trattato di gravidanze reali o di una semplice trovata per mettere nei guai il ragazzo in difficoltà non è ancora sicuro.