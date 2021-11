Mezzogoro (Ferrara), scontro tra due auto: muore 60enne, illesa la figlia 13enne. Grave una donna

A Mezzogoro, in provincia di Ferrara, un pick up si è scontrato con un’auto che viaggiava nel senso opposto. Nello scontro frontale è morto Paolo Paviani, un agricoltore 60enne della zona. Nell’auto viaggiava anche la figlia 13enne che fortunatamente è rimasta illesa.

Tutto è avvenuto venerdì, 12 novembre, intorno alle 18, a Mezzogoro, Ferrara, lunga la Gran Linea, la strada che da Mezzogiorno porta a Jolanda di Savoia.

La donna che viaggiava nell’altra auto è in condizioni critiche.

La prima ricostruzione

Stando ad una prima ricostruzione l’uomo era alla guida di un pick-up e si è scontrato con l’auto che viaggiava in senso opposto condotta da una quarantenne che viaggiava con la figlia 13enne, rimasta fortunatamente illesa.

Critiche invece le condizioni della donna, che nel violento scontro ha riportato gravi traumi ed è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna.

La sua auto, dopo l’impatto, è stata scaraventata fuori strada, nel canale a fianco della carreggiata.

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un furgone. Il conducente illeso

Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un furgone, il cui conducente non è rimasto ferito. Ora non resta che aspettare le prossime ore per avere più dettagli e poter ricostruire la dinamica in maniera più precisa.