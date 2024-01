“Mia moglie mi picchia, anche davanti ai figli”. Marito scappa, lei indagata

“Mia moglie mi picchia, anche davanti ai figli”. L’uomo, 56 anni, di Padova, ha alle spalle un anno e mezzo di furibondi litigi con la coniuge. Secondo gli inquirenti, quest’ultima lo avrebbe più volte aggredito. La Procura di Padova ha per questo deciso di iscrivere la donna nel registro degli indagati per maltrattamenti aggravati. Il tutto aggravato dalla circostanza che ad assistere alle vessazioni c’erano anche i loro due figli.

La situazione è arrivata al capolinea lunedì 18 dicembre, quando marito e moglie erano in casa con il figlio piccolo, minorenne. Lei era in camera da letto da qualche ora, lui l’ha raggiunta per capirne di più. “Mi ha detto che non tollera più la mia presenza”, dirà poi ai carabinieri. L’atteggiamento ostile della moglie avrebbe preso una piega negativa dopo che lui le ha detto che vorrebbe separarsi. “Succede che mi prenda a botte“, questa l’accusa del marito. “Risulta che l’abbia picchiato più volte”, confermano gli inquirenti secondo quanto riferito dal Correre della Sera, che ha riportato il caso.

Quella sera lui ha chiamato i carabinieri, che sono arrivati a casa ma non hanno trovato la moglie. “Se n’è andata, non vorrei che pensasse a un gesto inconsulto”, temeva Alessio. Gli uomini dell’Arma l’hanno rintracciata. “Sono tranquilla ma non voglio tornare”, ha rispoto lei. “Non voglio suicidarmi, mi sono fermata qui a mangiare qualcosa che ho preso al Despar”, ha aggiunto. “Mi rendo conto che mia moglie non saprebbe dove andare”. Dunque lui ha deciso di andarsene lui con uno dei due figli e tornare dai genitori. Magistrato e carabinieri hanno risolvono così l’emergenza. Lui non ha sporto denuncia, ma l’inchiesta della Procura è ormai partita e lei è indagata.

