ROMA – Brutta avventura per la deputata di Forza Italia Michaela Biancofiore. La parlamentare berlusconiana è stata aggredita durante un tentativo di rapina in via Nazionale, nel centro di Roma, nella notte tra mercoledì e giovedì 10 maggio.

La deputata, che intorno all’una stava portando il suo cane a spasso, è stata aggredita da un uomo che nel tentativo di rubarle il cellulare l’ha spinta contro il muro. Lei ha reagito e l’uomo è fuggito. Poco dopo i carabinieri dei nucleo radiomobile di Roma lo hanno arrestato.

L’uomo, Mohamed Atiols, 32 anni, sudanese, era già stato colpito dal provvedimento del divieto di dimora nella Capitale. E? stato bloccato in piazza del Quirinale da una pattuglia di carabinieri subito intervenuta dopo aver notato proprio la parlamentare di Forza Italia che, per nulla impaurita dalla brutta avventura, lo stava inseguendo.

Scrive il Corriere della Sera: