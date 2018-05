ROMA – Tragico lutto per Caterina Balivo che ha perso il giovane cugino Michele.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Come riporta il sito Internapoli, l’uomo di 39 anni è morto la sera del 7 maggio a Qualiano, comune alle porte di Napoli, mentre era nella sua auto.

Il 39enne di Trentola Ducenta pare si trovasse all’interno della sua vettura quando si è accasciato sullo sterzo. Ad uccidere l’uomo sembrerebbe si stato un arresto cardiocircolatorio il quale purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi per Michele non c’è stato nulla da fare