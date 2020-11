Michele Grio si è ammalato di Coronavirus: è il primario dell’ospedale di Rivoli che aveva invitato i negazionisti nel suo reparto.

Alcuni giorni fa aveva invitato provocatoriamente i “negazionisti” a fare una visita guidata nel suo reparto. Adesso Michele Grio, direttore della rianimazione all’ospedale di Rivoli (Torino), ha il Covid.

Michele Grio annuncia di avere il Covid

E’ stato lui stesso ad annunciarlo sul suo profilo Facebook. “Nonostante io sia fin troppo rigoroso – scrive – purtroppo sono risultato positivo al tampone di sorveglianza cui veniamo ciclicamente sottoposti per l’esposizione inevitabile”.

L’invito in ospedale ai negazionisti

L’invito era destinato a chi minimizzava o negava la portata del problema e, naturalmente in chiave ironica, prometteva in caso di necessità anche “un posto letto con ventilatore meccanico”. “Al momento – spiega il medico – il Coronavirus non mi abbatte, sono praticamente asintomatico, eccettuato un mal di schiena più probabilmente causato dal recentissimo trasloco”.

“Non sono una persona importante – prosegue – e non lo rivelo come fanno le persone famose. Ve lo dico solo per dare il messaggio che bisogna stare attenti, sempre, e non sempre basta. E perché nonostante i tanti malati che oggettivamente stanno soffrendo, parecchi fortunati come me (al momento) si infettano senza sintomatologia. Meglio così”. (Fonti: Ansa e Facebook)