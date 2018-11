ROMA – Michele Misseri, già condannato in via definitiva a 8 anni per soppressione del cadavere della nipote Sarah Scazzi, è stato condannato per calunnia e diffamazione nei confronti della criminologa Roberta Bruzzone e dell’avvocato Daniele Galoppa.

La professionista è stata consulente di parte nel processo per l’omicidio mentre il legale è stato difensore dello stesso Misseri.

Michele Misseri, come spiega lavocedimanduria.it – era finito sotto processo per aver accusato il suo ex avvocato, Daniele Galoppa, e la criminologa Roberta Bruzzone, di averlo costretto ad accusare la figlia Sabrina Misseri dell’uccisione di Sarah Scazzi. Per l’omicidio di Sarah Scazzi, infatti, in un primo momento lo stesso Michele si era addossato ogni colpa.

A querelarlo erano stati la stessa Bruzzone e Galoppa, i quali hanno già anticipato di voler intentare un’azione risarcitoria in sede civile.