Valentina Misseri è ancora convinta che il padre, Michele Misseri, abbia ucciso la cugina Sarah Scazzi. Per questo non esulta alla notizia che il padre potrebbe presto uscire di prigione.

“Bella giustizia! Non solo per mia madre e Sabrina che sono innocenti, ma soprattutto per Sarah. Solo la gente è stata soddisfatta, ha avuto i suoi colpevoli”. Valentina Misseri commenta così, in un’intervista a Mariateresa Totaro sul Fatto Quotidiano, la possibilità che suo padre Michele esca presto dal carcere, visto che a settembre potrà fare richiesta di pene alternative.

Valentina Misseri parla della madre e la sorella

“Ogni giorno penso a mia madre e mia sorella in carcere e alle loro giornate infinite. Con questa storia, oltre a essere stata spezzata una vita, sono state distrutte tante famiglie. Fu indagata mezza Avetrana, ma il solo colpevole è mio padre”, dichiara Misseri.

“Anche rileggendo le carte processuali davvero non si riesce a capire come mia madre e mia sorella possano essere coinvolte nell’omicidio di Sarah. La verità è che stavano antipatiche a tutti. A tutta Italia. L’opinione pubblica ha pesato sulla sentenza”. Cosima Serrano e Sabrina Misseri, aggiunge, “oggi lavorano, cuciono mascherine e stanno meglio”.

La ricostruzione della morte di Sarah

Sulla possibile dinamica dell’omicidio, “dai verbali ho letto una dichiarazione di mio padre che dice: ‘Non l’avevo mai vista con i pantaloncini così corti e il seno le stava sbocciando’. Una cosa che uno zio non dovrebbe neanche pensare di sua nipote.

Credo che quel pomeriggio – ipotizza Misseri – Sarah fosse scesa in garage per non suonare, perché sapeva che mamma a quell’ora dormiva, e che lui ci abbia provato. Lei lo ha respinto con un calcio e papà non ci ha visto più e l’ha uccisa”. (Fonte Il Fatto Quotidiano)