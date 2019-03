Michele Ruffino, 17enne suicida per colpa dei bulli. La madre: “Deriso anche al suo funerale”

TORINO – Un diciassettenne di Torino si è tolto la vita per colpa delle prese in giro sul web, ed è stato addirittura deriso al suo funerale. Troppi gli episodi di bullismo di cui è stato vittima a causa di una malformazione a gambe e braccia. E così Michele Ruffino, 17anni, quel pomeriggio del 23 febbraio 2018, ha deciso di farla finita gettandosi da un ponte di Alpignano (Torino).

Dopo oltre un anno Maria, la madre di Michele, continua a non arrendersi. “Vorrebbero chiudere il caso per suicidio – racconta al quotidiano Libero –, ma non esiste. Devono prendere uno ad uno chi si è reso responsabile della morte di mio figlio”. E il giorno del funerale? “Un ragazzo – continua la madre – rideva davanti all’epigrafe di Michele all’ingresso della chiesa. Diceva che in foto era venuto bene, mentre in realtà era molto più brutto e sgorbio. Il tutto mentre i suoi genitori erano dentro la chiesa a farci le condoglianze”.

Sul caso tuona anche Mariastella Gelmini, ex ministro dell’Istruzione, che proprio in questo periodo sta cercando di far approvare una legge che tuteli proprio le persone da quello che è un vero e proprio reato: le molestie psicologiche in rete. “Leggo la storia drammatica di Michele, vittima di bullismo – scrive la Gelmini sul suo profilo Instagram – come madre, sento la necessità di impegnarmi nel contrasto al bullismo, al cyberbullismo e a tutti quei fenomeni che possono spingere i più giovani a gesti così tragici. Dalla parte di chi reagisce. Dalla parte di chi denuncia. Insieme a chi sente il peso del coraggio”. (Fonte Ansa).