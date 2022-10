Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma. Circolano indiscrezioni (su Chi, il giornale di Alfonso Signorini) di un clamoroso ritorno di fiamma: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sarebbero riavvicinati nelle ultime settimane.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, ritorno di fiamma

Erano mesi che i due non si vedevano più. Fino a quando esperti paparazzi non hanno pizzicato Tomaso sotto all’appartamento milanese di Michelle. Non era la prima volta. Dicono che passi la notte da lei.

Le foto mostrano la fida tata che corre a portargli un portafoglio che aveva dimenticato. Su, a casa di Michelle. Altri elementi congiurano per riavvolgere il nastro del rapporto, oltre ai figli. Come i preparativi per la prossima gravidanza di Aurora. Michelle sarà presto nonna.

Forse dovresti anche sapere che…