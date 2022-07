Michelle Hunziker, Federica Panicucci e lo stalker di 22 anni: “Vi ammazzo con i vostri figli”

Un 22enne di Bologna indagato per minacce e stalking nei confronti di Michelle Hunziker e Federica Panicucci. L’inchiesta dopo gli accertamenti informatici si è conclusa, e a breve potrebbe esserci una richiesta di rinvio a giudizio. Le due showgirl già in passato vittime di maniaci ed entrambe hanno deciso di raccontare i fatti pubblicamente.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il 22enne ha più volte minacciato, anche di morte, dallo scorso agosto, Federica Panicucci e suo figlio, con messaggi ma anche commentando suoi post pubblici sui social con deliri sessisti: “…Per vendetta verso questa tua schifosa condotta prendo la doppietta e vi ammazzo a te e a tuo figlio sparandovi…”. Meno sistematico l’odio verso la Hunziker che avrebbe ricevuto, secondo le accuse, due messaggi con minacce sempre a sfondo sessuale e sessista anche contro il suo impegno nella denuncia pubblica di fatti del genere a danno di altre donne.

Michelle Hunziker, Federica Panicucci e lo stalker

Il giovane indagato, che non si esclude abbia problemi psicologici, utilizzava soprattutto Instagram, e da lì inviava messaggi alle due conduttrici. Nel caso della Panicucci da oltre un anno. Frasi deliranti, tipo “sei la donna peggiore del mondo e più pericolosa dell’universo e io per questo ti odio e ti disprezzo e ti distruggo con le arti marziali di combattimento e stuprandoti, addio”, inviato a Federica Panicucci, che era al centro delle sue esternazioni. Secondo la Procura, con le sue “ripetute condotte” le ha causato “un perdurante stato di ansia e paura. Oltre a ingenerare in lei un fondato timore per l’incolumità propria e del figlio”.

Le minacce

Nel caso di Michelle Hunziker in particolare due messaggi sono stati a sfondo minatorio. Alla showgirl lui rimproverava anche l’attività pubblica in favore dell’emersione dello stalking che la conduttrice opera ormai da anni, dopo una serie di esperienze del genere, in cui era stata presa di mira anche insieme alla figlia Aurora Ramazzotti. Nel 2005, ad esempio, dopo la minaccia di sfigurare la ragazza con l’acido se la famiglia non avesse accettato di pagare una certa cifra, la Hunziker era stata costretta a prenderle una guardia del corpo. Una decisione presa a malincuore, che secondo lei aveva purtroppo “cambiato la vita” alla figlia.