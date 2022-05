Miele fatto in casa, boom di richieste: aumentano i condomini che installano alveari sul tetto

Sempre più persone si fanno il miele in casa. La tendenza di produrlo nel giardino di casa o sul tetto di un edificio, che a New York e Parigi si è affermata da tempo, è diventata sempre più una realtà anche italiana. Fino a “esplodere negli ultimi anni”, come racconta all’agenzia Agi il fondatore del progetto Apicolturaurbana.it, Giuseppe Manno.

Il team di Apicolturaurbana, installa e cura alveari in tutta Italia, presso aziende, parchi e scuole. Ma anche in rsa e università.

Le parole di Giuseppe Manno

“Oggi lavoriamo anche per molte grandi aziende come Barilla, Max Mara, Fiera Milano City. E ancora Enel X, Talent Garden Calabiana, Radio Rds”, a tutti “offriamo un servizio completo” spiega Manno, che va fino “all’estrazione del miele che portiamo nei nostri laboratori di smielatura. Poi lo riconsegniamo in vasetti di vetro, con una etichetta personalizzata”.

Ma ultimamente la moda si sta diffondendo anche tra le persone comuni:

“Assolutamente sì, proprio per questo abbiamo realizzato una serie di video guide, circa 25, che spiegano passo passo come prendersi cura di una famiglia di api in giardino. Certo ci sono alcune regole da rispettare. Per esempio, è sbagliato mettere gli alveari sul balcone. Ci vuole una distanza di sicurezza e c’è anche un fattore di orientamento, devono essere orientate verso sud. E poi c’è il rischio delle luci artificiali notturne in estate, che potrebbero attirare le api e farle morire di stenti”.

Cosa serve

“La legge richiede 5 metri lineari di distanza con il vicino e 10 metri da una strada di passaggio. Quindi se si ha un giardino di questa dimensione si si può fare”. Le stesse regole valgono per il tetto di casa, dove però ci può essere il problema del surriscaldamento in estate, dunque bisogna che ci siano arbusti che facciano ombra e proteggano le api dal vento. Quanto alla spesa per avere “un piccolo alveare sul tetto” bisogna prevedere sui “400 euro”.

“In un contesto urbano le produzioni sono interessanti – spiega Giuseppe Manno – in media siamo intorno ai 10-15 kg di miele per alveare”. Dunque con le api a casa, si fa bene all’ambiente, ci si “rilassa” con un hobby interessante e si mangia miele a chilometro zero tutto l’anno.