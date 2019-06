POTENZA – Due fratelli sono stati travolti da una mietitrebbia mentre lavoravano nelle campagne di Miglionico, in provincia di Matera, nel pomeriggio del 22 giugno. Le ferite riportate dai due uomini di 58 e 55 anni si sono rivelate fatali e per loro non c’è stato nulla da fare. Ferita invece la figlia di 19 anni di uno di loro.

Secondo una prima ricostruzione, i due fratelli stavano lavorando in campagna quando per cause ancora da accertare sono stati travolti dalla mietitrebbia in funzione. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco ma per i due uomini erano ormai morti.

Una ragazza di 19 anni, la figlia della vittima di 55 anni, è rimasta invece ferita ed è stata trasferita all’ospedale Madonna delle Grazie dove è ricoverata ma non sarebbe in pericolo di vita. (Fonte ANSA)