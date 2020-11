Quali sono le scuole migliori d’Italia: è online la classifica Eduscopio con gli istituti di Roma, Napoli, Milano, Torino e tutte le principali città.

Migliori scuole d’Italia: la classifica Eduscopio per il 2020. A Roma si conferma primo fra i licei classici il Torquato Tasso e tra gli scientifici l’Augusto Righi. Conferme anche a Torino con il classico Cavour e lo scientifico Galileo Ferraris e a Napoli, dove mantengono il primato il classico Sannazzaro e tra gli scientifici il Convitto Vittorio Emanuele.

A Milano, invece, il migliore liceo classico quest’anno è la paritaria Sacro Cuore che supera l’Alexis Carrel della Fondazione Grossman, un’altra paritaria, mentre tra gli scientifici il Leonardo da Vinci primeggia sul Volta.

Le migliori scuole d’Italia nel 2020: la classifica di Eduscopio

Sono i migliori licei in vista degli studi universitari secondo Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli che aiuta gli studenti a scegliere la scuola superiore. L’edizione 2020 è online dal 12 novembre (www.eduscopio.it).

Più facile trovare lavoro con istituti tecnici e professionali

Continua a crescere la possibilità di trovare lavoro per chi frequenta gli istituti tecnici e professionali. Anche se il periodo considerato è quello pre Covid. La crescita riguarda tutti gli indirizzi di studio al Nord e al Centro. Ma anche al Sud ci sono segnali incoraggianti come suggeriscono i dati di Napoli, Bari, Palermo.

“È un momento difficile. Molte famiglie che hanno figli all’ultimo anno delle medie sono spaesate e possono avere maggiori difficoltà, durante l’emergenza sanitaria, a farsi un quadro chiaro in vista della scelta dell’indirizzo di studio e dell’istituto superiore per il prossimo anno scolastico. Eduscopio non può essere l’unico strumento per una decisione ponderata, ma pensiamo che il contributo di informazioni, dati e confronti fra le scuole che offre gratuitamente possa essere ancora più utile”. Lo osserva il direttore della Fondazione Agnelli, Andrea Gavosto. (Fonti Ansa e Eduscopio)