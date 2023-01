Migrante travolto e ucciso da un’auto: caccia al pirata della strada

Una persona non identificata, presumibilmente un migrante dall’età apparente di 25-30 anni, è morta dopo essere stata investita da un’auto pirata a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza. La vittima, nel momento in cui è stata investita, stava camminando lungo il bordo di una strada provinciale nel territorio di contrada “San Nico”, nell’area urbana di Corigliano Calabro. La morte dell’uomo è stata istantanea. Sul posto, per i rilievi, si sono recati i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno anche avviato le indagini per identificare il responsabile dell’incidente.

