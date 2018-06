ROMA – “L’opzione migliore è sbarcare al più presto le persone soccorse nel porto sicuro più vicino, a Malta o in Italia, e poi trasferirle in Spagna o in altri paesi sicuri per l’ulteriore assistenza”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo afferma Medici Senza Frontiere sostenendo che la nave Aquarius è ancora “in attesa” nelle acque al largo di Malta a sud della Sicilia e chiedendo agli stati europei di “facilitare lo sbarco immediato” delle persone a bordo. Non sarà così: la Marina italiana consentirà il trasferimento di parte dei migranti su navi italiane che faranno comunque rotta verso Valencia.

“Le ultime intenzioni di Mrcc – afferma la Ong riferendosi alle istruzioni della centrale operativa della guardia costiera italiana – sembrano essere di trasferire 500 persone su altre navi, lasciando 129 persone sull’Aquarius e navigare tutti insieme verso Valencia”. Si tratterebbe, aggiunge, “di altri 4 giorni di viaggio per persone già esauste” e per questo Msf, assieme Sos Mediterranee e il capitano della nave Aquarius stanno valutando “se la navigazione è sicura e accettabile”.

A stretto giro la conferma da Roma: “parte dei migranti” ora su Aquarius verranno trasferiti su nave Dattilo della Guardia Costiera e una nave della Marina Militare sulle quali saranno presenti medici dell’ordine di Malta e personale dell’Unicef per il supporto ai minori. Il tempo di navigazione per Valencia “è stimato in 4 giorni”.

Viveri e acqua bastano per un altro giorno ma il ponte navale assicurerà i rifornimenti necessari. Ieri 4 donne incinte sono state trasferite a Lampedusa. L’incognita maggiore – a parte l’ovvia preoccupazione per i profughi più provati che hanno bisogno di scendere a terra – riguarda le condizioni meteo. 4 giorni e 1500 km di navigazione fino a Valencia separano i migranti dal primo approdo sicuro, la fine della tappa più dura della loro odissea.