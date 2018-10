ROMA – Un barcone in avaria con 70 persone a bordo e a largo di Lampedusa, in acqua internazionali, ha lanciato un sos. La nave Mare Jonio ha reso noto che né Malta, né Italia intervengono per soccorrere i migranti. Malta ha dichiarato di non avere navi da inviare, mentre la Guardia costiera italiana ha dichiarato che non è di sua competenza.

Il gommone attualmente si troverebbe a circa 13 miglia dalla nave Mare Jonio e a 26 miglia da Lampedusa. “Stiamo andando ma chiediamo intervento Italia prima che sia troppo tardi”, scrive la nave Jonio – Mediterranea. “Malta e Italia non intervengono”, scrive il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni su Twitter.

L’sos è partito alle ore 20 del 12 ottobre e l’inviato di Repubblica Marco Mensurati ha reso nota la risposta della Guardia costiera italiana alla ricezione della richiesta di aiuto: “Se ne occupano i maltesi, quando e se il barcone dovesse entrare in acque di competenza italiana vedremo il da farsi”.

A tre ore dalla richiesta di soccorso, solo la nave Mare Jonio si è diretta sul luogo indicato in cerca del barcone e le condizioni del mare forza 4, con onde alte un metro fino a un metro e venti, rendono più difficili le operazioni.