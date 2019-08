ROMA – Le condizioni meteo in mare stanno peggiorando e la situazione è sempre più difficile per le navi Open Arms e Ocean Viking, con 500 persone migranti a bordo. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si appella al ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che però non cambia posizione. Ma il Tar del Lazio sospende il divieto di ingresso in Italia.

Medici Senza Frontiere via tweet scrive che l’équipe medica a bordo della nave Ocean Viking sta trattando per il mal di mare alcune delle 356 persone soccorse nei giorni scorsi. ”Possiamo solo fornire un sollievo temporaneo: abbiamo bisogno al più presto di un porto sicuro di sbarco”, ribadisce Msf.

Una richiesta rilanciata dal presidente del Consiglio al ministro dell’Interno, che ha spiegato a Genova, a margine delle commemorazioni del crollo del ponte Morandi: “Con Conte ci siamo salutati. Mi ha scritto per lo sbarco di alcuni centinaia di migranti a bordo di una nave di una ong che però è straniera e in acque straniere. Gli risponderò garbatamente. Non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”.

Il pronunciamento del Tar del Lazio

Ma sulla situazione dei migranti ancora in balia del Mediterraneo si è espresso anche il Tar del Lazio che, secondo quanto sostiene la Ong di Open Arms, avrebbe disposto la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della nave. Sulla base di questa decisione la Ong ha fatto sapere: “Ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”.

Il Tar, dice ancora la Ong spagnola, avrebbe disposto la sospensione del divieto non solo per la violazione delle normative internazionali ma anche evidenziando una “situazione di eccezionale gravità ed urgenza” dovuta alla permanenza da diversi giorni in mare dei 147 naufraghi a bordo. “Siamo lieti di constatare come, ancora una volta, dopo il Tribunale per i Minori, anche il Tar abbia ritenuto di dover intervenire per tutelare la vita e la dignità delle persone – sottolinea Open Arms – e abbia riconosciuto le ragioni della nostra azione in mare, ribadendo la non violabilità delle Convenzioni internazionali e del diritto del mare”.

Rischio rissa sulla Open Arms

Sulla Open Arms, intanto, il rischio è quello di una rissa, sostiene il fondatore Oscar Camps: “I 19 membri dell’equipaggio faticano a contenere i contrasti che nascono sul cibo, su posti all’ombra o al sole, per la fila verso i bagni”, due in un spazio complessivo di 180 metri quadri, e molti “non possono chiamare i propri cari a casa. Altri hanno cominciato uno sciopero della fame. Il quadro è destinato a deflagrare in una esplosione di violenza e ciò”, ha aggiunto Camps, “trasformerebbe il tutto in una tragedia”. (Fonte: Ansa)