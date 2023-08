Cifre da record sugli sbarchi avvenuti lo scorso 26 agosto, quando si sono registrati – secondo il cruscotto del Viminale – 3.042 arrivi, il numero più alto degli ultimi mesi (nello stesso periodo dello scorso anno erano stati 443).

Migranti, il 26 agosto record di sbarchi

Per quanto riguarda l’accoglienza, la Lombardia è la regione in cui si registra una maggiore presenza di migranti, seguita da Emilia Romagna, Sicilia (sui cui pesano anche le presenze negli hotspot), Piemonte, Lazio e Campania, Toscana, Veneto e Puglia.

Questo è quanto emerge dai dati statistici forniti a cadenza quindicinale dal governo, la cui ultima elaborazione risale allo scorso 15 agosto. Al 31 luglio scorso la Sicilia risulta essere la regione con il maggiore numero di migranti nei centri Sai: 5.332.

Più di tremila in 24 ore: l’anno scorso 443

Secondo le cifre aggiornate allo scorso 15 agosto, in Lombardia risultano 13.724 migranti presenti nei centri di accoglienza e 3.090 quelli nei centri Sai (Sistema Accoglienza Integrazione), per un totale di 16.814 e in Emilia Romagna 9.387 e 3.185, per un totale di 12.572. Superano le presenze di 10mila migranti nei propri territori anche le regioni di Lazio e Campania.