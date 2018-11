CAGLIARI – Il viaggio della speranza di un gruppo di algerini a bordo di un barchino per raggiungere la Sardegna si è trasformato in tragedia. Tre migranti sono stati soccorsi, il cadavere di un giovane è stato ripescato in mare e secondo alcuni testimoni in acqua ci sarebbero almeno altri nove uomini.

Il naufragio è avvenuto nella serata di venerdì 16 novembre al largo dell’Isola del Toro, vicino a Sant’Antioco, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Oltre al cadavere recuperato in mare, dunque, vi sarebbero nove migranti dispersi. La barca era in avaria e secondo quanto dichiarato dai tre alla Capitaneria di porto alcuni dei migranti si sono tuffati in mare, mentre i tre sono rimasti sul barchino.

Il migrante morto ha circa 30 anni. Il suo corpo è stato recuperato dalla Guardia costiera al largo dell’Isola del Toro. Sono state avviate le procedure per l’identificazione. Contemporaneamente la Guardia costiera e la Guardia di finanza via mare, e carabinieri e polizia via terra stanno cercando di rintracciare i dispersi, i nove migranti che si sarebbero tuffati dal barchino.

In settimana la Capitaneria aveva avviato le ricerche di un’altra imbarcazione con 14 migranti a bordo. Anche in quel caso un gruppo di algerini arrivati in Sardegna aveva dichiarato di essere partito insieme ad altre barche: una aveva fatto ritorno in Algeria, dell’altra si erano perse le tracce. Le ricerche subito avviate non avevano dato alcun esito.