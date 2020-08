E’ arrivata al porto di Lampedusa la nave quarantena per i migranti. Trasferiti i primi 250.

La nave quarantena Gnv Azzurra che ospiterà quasi tutti i tutti i migranti dell’hotspot dell’isola, ormai al collasso perché la capienza è di circa 100 persone, è ormeggiata a Lampedusa.

Il trasbordo dei primi migranti è già iniziato. In 250, a gruppi di dieci, tutti con mascherina e con borse o zaini, stanno salendo a bordo della nave traghetto dove saranno posti in isolamento per i prossimi giorni.

I minivan stanno continuando a portare i migranti, quasi tutti tunisini, al porto. La nave quarantena è partita ieri sera da Porto Empedocle.

La Gnv Azzurra ha complessivamente 1.000 posti. L’imbarco, sotto il monitoraggio di polizia e carabinieri, avviene a Cala Pisana.

I migranti che arrivano sulla nave vengono accolti da personale bardato con le tute bianche anti Covid e mascherine. Attendono il loro turno, indossando le mascherine. Tra loro ci sono anche alcune donne, che siedono a terra.

A gruppi di 10 e la Croce Rossa li disloca nei vari ponti. I profughi giungeranno dall’hotspot di contrada Imbriacola, fino a quando tutti i posti disponibili non verranno riempiti. (Fonte: Ansa)

Migranti, 84 sbarcano anche in Salento

Nel frattempo gli sbarchi arrivano anche in Salento. Un moto-veliero di 15 metri con 84 migranti a bordo si è incagliato su alcuni scogli al largo di Gallipoli ed è stato intercettato da imbarcazioni della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto.

Trasportava diversi nuclei familiari, con 11 donne e 3 bambini di tre anni, provenienti da Iran, Iraq, Somalia, Egitto e Pakistan.

Sono stati visitati dai medici di frontiera dell’Ufficio di sanità marittima e sono apparsi in buone condizioni di salute, ad eccezione di una donna incinta che, colta da malore, è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Gli altri sono stati trasferiti al centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto (Lecce), dove sono stati avviati per loro i test Covid con il tampone, prima di procedere con le operazioni di identificazione.

Due uomini di nazionalità turca, presunti scafisti, sono stati arrestati.