ROMA – Potrebbero essere rimpatriati nelle prossime ore in Tunisia con dei voli charter i migranti sbarcati a Lampedusa questa mattina. Questa è l’ipotesi formulata da Fiorenza Sarzanini per il Corriere della Sera.

“Stiamo lavorando a soluzioni innovative ed efficaci” ha scritto Salvini sui social. E l’ipotesi innovativa ed efficace, per il Corriere, è quella di far rimpatriare i migranti è con un volo charter.

Fonti del Viminale hanno anche fatto sapere che “Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia”.

“Abbiamo contattato le autorità Maltesi perché facciano il loro dovere, in caso contrario farò tutto il possibile perché i clandestini non sbarchino in Italia.#portichiusi e che mi indaghino pure”.