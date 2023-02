Due uomini di circa 30-40 anni, di nazionalità siriana, sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 febbraio, allo stremo delle forze, all’interno di un treno merci proveniente dalla Serbia. L’allarme è scattato poco prima delle 15 nei pressi del terminal Cereal Docks di Summaga di Portogruaro (Venezia).

Vigili del Fuoco, Polizia stradale e sanitari sul posto

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale, oltre ai sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai migranti. Tutti i venti vagoni del treno sono stati poi perlustrati per assicurarsi che non vi fossero altre persone nascoste.

Migranti nascosti in un treno a Ventimiglia

E nella giornata di ieri, sei migranti sono stati sorpresi alla stazione ferroviaria di Ventimiglia dentro la carrozza di un treno merci in sosta. I migranti si erano nascosti e non volevano uscire: Polizia e Vigili del Fuoco, per sgomberarli sono stati costretti a tagliare parte del telone. E’ stato necessario staccare la corrente della linea ferroviaria per operare in sicurezza. E’ probabile che i migranti si siano nascosti convinti che il treno sarebbe ripartito per la Francia.

