Mihaela Kleics uccisa a Quartu Sant’Elena (Cagliari): il compagno piantonato in ospedale, si uccide buttandosi dalla finestra

Si è gettato da una finestra dell’ospedale Businco a Cagliari ed è morto Sandro Sarais, il 56enne accusato di aver una settimana fa la compagna Mihaela Kleics, 50 anni di origine romena.

L’uomo era ricoverato in ospedale perché aveva già tentato di togliersi la vita, subito dopo il fermo, infliggendosi alcune coltellate. Era sorvegliato da due agenti in ospedale, ma è riuscito a divincolarsi e nonostante il tentativo in extremis di fermarlo si è buttato dalla stanza al terzo piano del reparto di chirurgia toracica.

Sarais è stato subito soccorso e poi intubato nel tentativo di salvargli la vita, ma è spirato circa mezz’ora dopo.

Mihaela Kleics uccisa a coltellate nel suo appartamento

L’omicidio di Mihaela Kleics risale al 13 dicembre: la donna era stata trovata senza vita nel suo appartamento di via della Musica, a Quartu Sant’Elena, nella Città metropolitana di Cagliari.

I sospetti erano subito caduti sul compagno: litigavano spesso, avevano riferito i vicini. Sarais era stato rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Castiadas ma si era inferto delle coltellate, procurandosi alcune ferite. Per questo era stato trasferito in ospedale dove oggi è morto suicida.