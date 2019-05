ROMA – Come riportato da diversi siti tra cui Blitz Quotidiano, prima della partita di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta che si è giocata la sera di mercoledì 16 maggio all’Olimpico di Roma, Sinisa Mihajlovic è stato offeso con la frase “zingaro di m…” e si è sfiorata quasi la rissa.

Sulla vicenda, nella giornata di oggi è tornata la moglie del tecnico del Bologna Arianna Rapaccioni. La signora Mihajlovic ha smentito che ad urlare quella frase offensiva siano stati dei tifosi della Lazio. Secondo la Rapaccioni, sarebbe stato un rappresentante delle forze dell’ordine, probabilmente un vigile urbano.

Ecco cosa ha scritto la donna su Instagram: “In seguito ad alcune verifiche, occorre fare una doverosa correzione in merito a quanto accaduto ieri sera a Roma nei pressi di Ponte Milvio prima della finale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio. A insultare Sinisa Mihajlovic non è stato un tifoso biancoceleste, scenario che in effetti lasciava piuttosto perplessi vista la lunga e fruttuosa militanza del serbo nel club capitolino, bensì un rappresentante delle forze dell’ordine (probabilmente un vigile, ma sono in corso accertamenti) addetto al controllo dei varchi d’accesso allo stadio Olimpico. Dopo un breve battibecco, sorto per futili motivi, il soggetto in questione ha utilizzato il non edificante epiteto ‘zingaro’, e da lì la reazione del tecnico rossoblù, poi allontanato da quattro poliziotti”.

Il motivo della quasi rissa (Mihajlovic sarebbe diventato una furia e sarebbe stato fermato da diversi agenti ndr) lo ha spiegato Sport Mediaset. Il tutto sarebbe nato dopo che l’autovettura con a bordo il tecnico, che viaggiava insieme al direttore del Bologna Bigon e all’avvocato del club, si era fermata ai varchi di controllo per chiedere informazioni. E’ in questo momento che sarebbe nato il diverbio, con l’insulto a Mihajlovic (“Zingaro di m…”) e la successiva reazione del mister.

Dopo la diffusione della notizia, sulla vicenda è intervenuto anche il comando della Polizia Locale di Roma Capitale che in una nota ha espresso sdegno e dispiacere per l’accaduto respingendo però al mittente le accuse. Spiega la Polizia Locale di Roma Capitale: “Le affermazioni contenute in un post pubblicato sul profilo Instagram da parte della moglie dell’allenatore, che indicano un agente della Polizia Locale come “probabile” responsabile, ancor prima che siano stati svolti i dovuti accertamenti, è un fatto grave che rischia solo di alimentare ulteriore odio nei confronti di chi indossa una divisa. Il Corpo si mette a disposizione per raccogliere la denuncia nel caso la famiglia Mihajlovic abbia certezza di quanto dichiarato”.

