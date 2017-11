MILANO – Il ristorante “Ricci” di Belen Rodriguez e Joe Bastianich chiude dopo due anni di attività. Al posto del “Ricci” aprirà “Da Michele”, la storica pizzeria napoletana comparsa per la prima volta nel 1870 nel quartiere di Forcella.

Il “Ricci”, inaugurato nel 2015 in via Pisani, zona Repubblica, da giorni non era più aperto. Ora la conferma. Nel locale di via Pisani – inaugurazione prevista per il 20 dicembre – arriverà proprio “Da Michele”, che negli ultimi giorni ha aperto anche un nuovo ristorante a Londra che è andato ad aggiungersi agli altri locali di Fukuoka, Tokyo e Roma.