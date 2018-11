ROMA – Andrea Masi, residente a Tradate in provincia di Varese, 18 anni, è morto nella notte del 31 ottobre mentre lavorava con un collega su una piattaforma elevatrice al centro commerciale Portello.

E a ricordarlo, con un post commovente su Facebook, è una sua professoressa:

“Andrea che era entrato in classe bambino e che ne era uscito uomo con le spalle disegnate e il sorriso luminoso. Andrea col capo chino sugli esercizi, Andrea che aiutava tutti, Andrea che quando aveva preso 9 in verifica non ci credeva, Andrea che all’intervallo mi chiedeva se volevo il caffè…”.

La giovane docente voleva che proseguisse con gli studi, lui aveva scelto diversamente….”E lui no prof”, prosegue il post, “io voglio lavorare. Andrea che quel lavoro l’aveva trovato, Andrea che quel lavoro ce l’ha portato via. Andrea, Andrea Masi, il mio alunno che ce l’aveva fatta”.