Milano, 22enne accoltellato fuori da una discoteca di via Valtellina

ROMA – Nella notte tra sabato e domenica 19 maggio un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nei pressi di una discoteca di via Valtellina a Milano. Il ragazzo, che non è in pericolo di morte, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda.

Tutto è accaduto intorno alle 4.40 e, secondo quanto risulta dalle prime ricostruzioni, il 22enne sarebbe stato ferito al culmine di una rissa in cui sono rimasti feriti altri quattro ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 23 anni. Tutti italiani.

Sul posto sono immediatamente intervenute cinque ambulanze del 118 e un’automedica. Secondo quanto trapelato il 22enne avrebbe riportato una ferita penetrante alla schiena. Meno gravi, invece, le condizioni degli altri quattro feriti trasportati in codice giallo nei pronto soccorso del Fatebenefratelli, Policlinico, e Città Studi. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’accaduto, sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Fonte: Il Corriere della Sera.