Milano, 22enne ucciso e studentessa accoltellata nella notte: fermati due nordafricani

MILANO – Due nordafricani irregolari sono stati arrestati per l’omicidio di un 22enne del Bangladesh, Samsul Haque, colpito con una coltellata all’addome in via Settembrini e per l’aggressione a una studentessa inglese di 21 anni, ferita all’addome durante una rapina nella zona della Stazione Centrale. Quattro in totale le aggressioni dei due nordafricani.

Gli altri due episodi che i carabinieri addebitano ai due fermati sono il ferimento di un italiano di 31 anni raggiunto da due coltellate all’addome e al torace per portargli via il portafogli a Cinisello Balsamo e l’aggressione a un peruviano di 36 anni, picchiato e ferito per rapinarlo di due cellulari, sempre a Cinisello.

La prima aggressione verso le 21.

Una ragazza di 21 anni, una studentessa inglese, è stata ferita con una coltellata all’addome mentre rientrava a casa all’altezza di via Franchino Gaffurio, in una zona Stazione Centrale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i due stranieri avrebbero avvicinato la giovane per rubarle l’iPhone, poi l’avrebbero colpita all’addome con un’arma da taglio. A dare l’allarme un’amica.

Poche ore più tardi, alle 2,15, l’omicidio del 22enne bengalese.

A chiudere la notte da incubo di Milano poi la notizia di un’altra vittima: un romeno di 43 anni aggredito e colpito al volto con un pugno. Battendo la testa a terra, si è procurato un trauma cranico che lo ha ucciso nonostante il trasferimento in ospedale e i tentativi di salvarlo.