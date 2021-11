Milano, 90enne uccisa con un ferro da stiro: fermate 2 persone. Volevano vendere i gioielli al Compro oro

Dopo l’omicidio è andato al Compro oro per vendere i gioielli appena rubati. Così sono stati rintracciati e fermati i due presunti killer della 90enne Fernanda Cocchi, uccisa dopo essere stata colpita alla testa con un ferro da stiro e anche, almeno così dice una prima ricostruzione, con dei fendenti scagliati con un coltello da cucina.

I due fermati sono un 22enne ecuadoriano e un 44enne peruviano.

I pantaloni sporchi di sangue

Il 22enne, quello che si è presentato al Compro oro, è stato anche ripreso dalle telecamere di sorveglianza del negozio.

Rintracciato subito dagli investigatori, il ragazzo è crollato subito anche se poi, durante il verbale e con il legale presente, non ha voluto dire nulla. Ma comunque grazie alle sue dichiarazioni gli agenti sono riusciti a recuperare anche una borsa e dei pantaloni sporchi di sangue. Pantaloni ora sotto la lente di ingrandimento della Scientifica.

I pantaloni sarebbero quelli indossati dal complice, il 44enne peruviano, che per gli inquirenti, coordinati dal pm Rossella Incardona, sarebbe l’organizzatore del colpo visto che dormiva al quarto piano dello stesso palazzo della vittima a casa della sorella.

La convalida del fermo

Oggi i due arrestati compariranno davanti al gip per l’interrogatorio di convalida del fermo per omicidio. Contro di loro ci sono anche i filmati della telecamera nell’atrio del palazzo di via Ponte Seveso che li hanno ripresi mentre entrano nello stabile poco prima del delitto.