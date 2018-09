MILANO – L’ha contattata su Facebook, fingendosi una donna e offrendole un lavoro come badante a Milano. Poi però con la scusa di portarla a casa della datrice di lavoro l’ha segregata, picchiata e violentata. Per questo un romeno di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri. I militari lo hanno fermato martedì a Pero (Milano) ma la vicenda è di alcune settimane fa. La vittima è una ragazza di 24 anni.

L’uomo arrestato con l’accusa di violenza sessuale era già destinatario di due mandati di cattura internazionale emessi nel 2016 dalla Romania per reati contro il patrimonio e monete false, per una pena complessiva di oltre 5 anni. In Italia non era mai stato identificato né fermato per un controllo. L’unica traccia era un documento della madre, risalente a 7 anni fa, in cui la donna dichiarava di ospitarlo per un breve periodo.

La vittima della sua aggressione, una moldava di 24 anni, viveva con la madre in provincia di Salerno, ed è stata agganciata su Facebook tramite una pagina di annunci per badanti. Il romeno ha trovato il suo numero e l’ha chiamata spacciandosi per un intermediario che le avrebbe trovato lavoro a Rozzano (Milano). Lei ci ha creduto e si è presentata una settimana dopo, il 26 agosto. Ma subito dopo il suo arrivo è scattata la violenza brutale, che si è consumata in un appartamento fatiscente e al termine della quale il suo aguzzino l’ha messa alla porta dicendole di prendere un taxi per andarsene.