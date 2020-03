MILANO – Un peruviano di 34 anni è attualmente ricercato, a Milano, dopo una lite in casa durante la quale la sua compagna è stata ferita gravemente alla testa con un coltello. La donna si trova ricoverata all’ospedale Niguarda dove per fortuna non si troverebbe in pericolo di vita.

E’ accaduto poco prima della scorsa mezzanotte quando in un appartamento in via Capuana, nella zona nord della città, l’uomo e la compagna, una connazionale di 50 anni, hanno litigato. Ad un certo punto, secondo alcuni dei presenti in casa (altre tre persone) l’uomo, che ha precedenti di polizia, avrebbe afferrato un coltello da cucina e l’avrebbe colpita al capo. Rianimata dal 118, la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale con due profondi tagli al capo. (fonte ANSA)