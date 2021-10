Agenti della municipale aggrediti con un bastone a Milano. Accade in pieno giorno in via Settala, zona Stazione Centrale, dove un 27enne senza fissa dimora, di origini camerunensi, ha dato in escandescenza e ha colpito alla testa un vigile con un bastone. Si è arreso dopo che un agente ha sparato un colpo in aria.

Clicca qui per guardare il video dell’aggressione.

L’aggressione in piazza Oberdan e la fuga

Il tutto è iniziato dopo le 10.30 in piazza Oberdan. Alla richiesta di esibire i documenti per un controllo, l’uomo ha iniziato ad insultare un’agente della polizia locale, poi ha tentato di aggredire lei e il suo collega attraverso il vetro aperto dell’auto di pattuglia dove si trovavano.

Quindi è scappato e ha lanciato una bottiglia contro un furgone dei vigili. È stato circondato dagli agenti una prima volta e ne ha colpito uno con una bastonata alla testa mentre cercavano di bloccarlo anche usando lo spray urticante.

Vigili aggrediti a Milano, uno spara colpo in aria

Il 27enne è però riuscito a raggiungere via Settala. Lì ha dato una bastonata ad un altro agente che si è protetto con il braccio. L’aggressore ha cercato anche di aggredire, per fortuna senza riuscirci, alcuni cittadini che assistevano alla scena.

Si è arreso quando uno dei vigili intervenuti ha sparato un colpo in aria dato che aveva finito lo spray.

Vigili aggrediti a Milano, le parole dell’assessore alla Sicurezza

“Un brutto episodio di aggressione da parte di un uomo contro agenti di Polizia Locale” ha scritto sui social l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli.

“Gli agenti e ufficiali della Polizia Locale hanno agito prontamente e con professionalità – ha aggiunto – e di questo li ringrazio, perché svolgono un servizio di qualità nella nostra città, che si vede anche in queste difficili circostanze”.

“La mia solidarietà a tutti loro ed in particolare all’agente rimasto ferito. Ora è in pronto soccorso e spero vada tutto bene”, ha concluso.