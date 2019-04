ROMA – Un uomo è stato ferito da colpi di arma da fuoco alla testa esplosi questa mattina, venerdì 12 aprile, da due persone a bordo di uno scooter in via Cadore 48, a Milano. Tutto è accaduto intorno alle 8. La persona ferita, che non aveva con sé i documenti, era a bordo della propria vettura quando è stato affiancato dallo scooter. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Milano, l’uomo è in pericolo di vita.

L’uomo ferito alla testa si chiama Enzo Anghinelli, ha 46 anni e diversi precedenti per droga. La dinamica sembra quella di un agguato ben studiato: secondo la ricostruzione due uomini si sono affiancati alla sua vettura in sella a uno scooter e hanno fatto fuoco mentre l’auto procedeva lungo una strada stretta in cui non c’è spazio per il passaggio di un’altra vettura. Gli investigatori si stanno concentrando sulla vita del 46enne per capire quali possano essere i motivi dell’aggressione, ma la pista privilegiata è quella del regolamento di conti nel mondo dello spaccio.

Fonte: Ansa.

