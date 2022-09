Milano, allarme bomba in centro a pochi metri da Assolombarda dove è previsto intervento di Enrico Letta

Un pacco sospetto è stato trovato in zona Missori, a Milano, incollato con del nastro adesivo su una vetrina degli uffici della Moby in via Albricci (Missori). Lì accanto la sede del consolato libanese e il palazzo di Assolombarda, dove in mattinata è atteso il segretario del Partito Democratico Enrico Letta.

L’area al momento è transennata e presidiata dalla Polizia e dai Vigili del fuoco in attesa dell’arrivo degli artificieri.